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Пропавший в июле житель Алферьевки найден мертвым

08:05 | 20.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. 73-летний житель Алферьевки Пензенской области, пропавший 26 июля, найден мертвым неподалеку от своего дома спустя три недели. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пропавший в июле житель Алферьевки найден мертвым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«17 августа сотрудники полиции совместно с родственниками мужчины обнаружили тело пропавшего вблизи его дома в болотистой части Алферьевки. По находившимся вблизи останков вещам, а также приметам на теле личность погибшего была установлена», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователь проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины», — сказали в следственном управлении.

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