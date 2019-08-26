Поезд «Нижневартовск — Пенза» насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку Происшествия

Екатеринбург, 26 августа 2019. PenzaNews. 94-летняя пенсионерка погибла под колесами пассажирского поезда «Нижневартовск — Пенза».

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Трагический инцидент произошел на станции Первомайская в Екатеринбурге в минувшее воскресенье, 25 августа.

«По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинистом применялось экстренное торможение и подавались сигналы большой громкости, однако ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве пояснили, что по факту гибели пожилой женщины организована доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.