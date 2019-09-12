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В ДТП на улице Лермонтова в Пензе пострадали два человека

09:14 | 12.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Двое водителей пострадали в результате столкновения автомобилей «Hyundai i30» и «ВАЗ-21104» на перекрестке улиц Лермонтова и Маршала Крылова в Пензе.

В ДТП на улице Лермонтова в Пензе пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 11 сентября в 22.30 на улице Лермонтова произошло столкновение автомобиля «Hyundai» под управлением женщины 1984 года рождения и автомашины «ВАЗ», за рулем которой находился мужчина 1998 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что водители получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

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