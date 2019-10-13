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В СК просят откликнуться очевидцев ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» в Каменском районе

09:40 | 13.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области просят откликнуться водителей, проезжавших вечером 11 октября по трассе Р208 «Тамбов — Пенза» в Каменском районе, где столкнулись «Chevrolet Cruze» и «Opel Zafira», а спустя некоторое время грузовик «КамАЗ» сбил четверых человек во время оформления документов по факту ДТП.

В СК просят откликнуться очевидцев ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» в Каменском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органами СУ СКР по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи детально устанавливают все обстоятельства наезда автомашины «КамАЗ» на четверых лиц в период с 19.30 до 20.00 на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» недалеко от поселка Калинино Каменского района и предшествовавшего этому осмотра сотрудниками полиции места ДТП с участием автомашин «Opel Zafira» и «Chevrolet Cruze», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она призвала водителей, проезжавших по данному участку дороги в период с момента первого ДТП и располагающих записями видеорегистраторов, помочь следствию восстановить картину случившегося.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предварительно установлено, что в 18.30 пятницы, 11 октября, на трассе «Тамбов — Пенза» столкнулись «Chevrolet Cruze» под управлением мужчины 1981 года рождения и «Opel Zafira», за рулем которого находился водитель 1998 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. На место аварии прибыла автомашина ГИБДД.

Примерно в 19.45 водитель автомобиля «КамАЗ», следовавшего в попутном направлении, допустил наезд на находившихся на проезжей части в связи с оформлением материала по факту ДТП четверых человек: двоих участников аварии — мужчину 1981 года рождения и женщину 1983 года рождения, которые от полученных травм скончались на месте; а также двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району — мужчину 1980 года рождения и женщину 1997 года рождения, которые были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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