В Пензенской области скончался полицейский, пострадавший при оформлении ДТП Происшествия

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Каменскому району майор юстиции Владимир Шехов, пострадавший при оформлении материалов по факту ДТП на трассе «Тамбов — Пенза», скончался от полученных телесных повреждений в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в минувшую среду, 23 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«У него остались жена и двое детей», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе напомнили, что вечером 11 октября сотрудник ведомства в составе следственно-оперативной группы выехал на место ДТП, в результате которого пострадал человек, а при оформлении необходимых материалов произошла еще одна авария: водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик сбил двоих гражданских лиц, которые погибли, а также двоих полицейских — Владимира Шехова и его коллегу – женщину 1997 года рождения.

Руководство управления МВД России по Пензенской области выразило соболезнования родным и близким Владимира Шехова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».