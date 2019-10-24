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В Пензенской области скончался полицейский, пострадавший при оформлении ДТП

11:11 | 24.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Каменскому району майор юстиции Владимир Шехов, пострадавший при оформлении материалов по факту ДТП на трассе «Тамбов — Пенза», скончался от полученных телесных повреждений в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в минувшую среду, 23 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области скончался полицейский, пострадавший при оформлении ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У него остались жена и двое детей», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе напомнили, что вечером 11 октября сотрудник ведомства в составе следственно-оперативной группы выехал на место ДТП, в результате которого пострадал человек, а при оформлении необходимых материалов произошла еще одна авария: водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик сбил двоих гражданских лиц, которые погибли, а также двоих полицейских — Владимира Шехова и его коллегу – женщину 1997 года рождения.

Руководство управления МВД России по Пензенской области выразило соболезнования родным и близким Владимира Шехова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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