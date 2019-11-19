«Т Плюс» поможет семьям погибших в результате ЧП в Пензе Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Группа компаний «Т Плюс» поможет с организацией похорон двоих мужчин, погибших в результате обрушения части дорожного полотна вместе с машиной на улице Аустрина в Пензе, и выплатит компенсации их семьям. Об этом журналистам сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По словам Василия Журавлева, специалисты «Т Плюс» в 2019 году не осуществляли ремонт теплосетей на данном участке, при этом каких-либо претензий до сегодняшнего дня не поступало.

«Никаких порывов и парений не было, это точно», — сказал он, уточнив, что специалист, ответственный за этот участок, последний раз совершал обход территории незадолго до трагедии — в 8.20.

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«Все было в норме. Все было в работе», — добавил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Василий Журавлев пояснил, что к обвалу грунта привел порыв на теплотрассе диаметром 500 мм, вместе с тем эта труба не входила в число тех, которые вызывают опасения.

«У нас есть участки значительно хуже, которые нужно будет в этом году менять, вернее, уже в 2020 году. Здесь пока проблем не было», — подчеркнул он.

Технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» напомнил, что в целом на территории города сети имеют высокий процент износа, однако в последние годы направляются значительные суммы на их перекладку там, где это необходимо в первую очередь.

Василий Журавлев уточнил, что всего в зоне ответственности «Т Плюс» находится 138 км теплосетей.