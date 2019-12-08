Попавший в ДТП под Пензой автобус перевозил работников «Васильевской птицефабрики» Происшествия

Пенза, 8 декабря 2019. PenzaNews. Автобус, попавший в ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, перевозил работников акционерного общества «Васильевская птицефабрика». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокуратура Пензенской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту ДТП, произошедшего около 17.00 субботы, 7 декабря, на 674 км трассы М5 «Урал» вблизи села Русский Ишим Городищенского района с участием автобуса, перевозившего работников АО «Васильевская птицефабрика», и автоцистерны «Volvo», доставлявшей смолу из Московской области в направлении Уфы», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в ходе проверки предстоит оценить соблюдение требований к содержанию трассы, нормативных актов в области безопасности дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования», — сказала Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 декабря в 17.10 на 647 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области произошло столкновение автомобиля «Volvo» с полуприцепом и автобуса «ПАЗ».

По данным ГИБДД, на месте ДТП врачами были осмотрены восемь пассажиров автобуса, госпитализация которым не потребовалась. Два пассажира были доставлены в медицинское учреждение и после оказания медпомощи также отпущены.