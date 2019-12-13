После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку
Печать
Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«По предварительным данным, 13 декабря произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-278815» со школьным микроавтобусом «ГАЗель», в результате чего пострадали пятеро детей», — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что будет дана оценка деятельности организации, отвечающей за состояние дороги на данном участке, и перевозчика.
Представитель прокуратуры добавила, что по результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Читайте также
Под Пензой в ДТП с участием «ГАЗели», перевозившей детей, пострадали семь человек
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 13 декабря на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, которая используется как школьный автобус.
Травмы различной степени тяжести получили семь человек.
В пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина и пятеро детей: девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Один ребенок госпитализирован с сотрясением мозга средней тяжести, другие отделались легкими ушибами и ссадинами. Водителю грузовой «ГАЗели» медпомощь была оказана на месте происшествия.
По данным министерства образования Пензенской области, микроавтобус для перевозки детей принадлежит школе села Сосновка. В момент аварии в салоне находились 10 несовершеннолетних.