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После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку

19:41 | 13.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 13 декабря произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-278815» со школьным микроавтобусом «ГАЗель», в результате чего пострадали пятеро детей», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что будет дана оценка деятельности организации, отвечающей за состояние дороги на данном участке, и перевозчика.

Представитель прокуратуры добавила, что по результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 13 декабря на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, которая используется как школьный автобус.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек.

В пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина и пятеро детей: девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Один ребенок госпитализирован с сотрясением мозга средней тяжести, другие отделались легкими ушибами и ссадинами. Водителю грузовой «ГАЗели» медпомощь была оказана на месте происшествия.

По данным министерства образования Пензенской области, микроавтобус для перевозки детей принадлежит школе села Сосновка. В момент аварии в салоне находились 10 несовершеннолетних.

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