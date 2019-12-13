После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку Происшествия

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По предварительным данным, 13 декабря произошло столкновение автомобиля «ГАЗ-278815» со школьным микроавтобусом «ГАЗель», в результате чего пострадали пятеро детей», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что будет дана оценка деятельности организации, отвечающей за состояние дороги на данном участке, и перевозчика.

Представитель прокуратуры добавила, что по результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 13 декабря на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, которая используется как школьный автобус.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек.

В пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина и пятеро детей: девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Один ребенок госпитализирован с сотрясением мозга средней тяжести, другие отделались легкими ушибами и ссадинами. Водителю грузовой «ГАЗели» медпомощь была оказана на месте происшествия.

По данным министерства образования Пензенской области, микроавтобус для перевозки детей принадлежит школе села Сосновка. В момент аварии в салоне находились 10 несовершеннолетних.