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Под Кузнецком в ДТП с участием фуры погиб водитель «ВАЗа»

10:19 | 17.12.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 17 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-111730», погиб в результате ДТП с участием фуры «Volvo» в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Кузнецком в ДТП с участием фуры погиб водитель «ВАЗа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в понедельник, 16 декабря, в 16.30 на 771 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-111730» и грузовика «Volvo FH 480». Водитель легковой машины от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что двое пассажиров «ВАЗа» — женщина 1995 года рождения и мальчик 2016 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.

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