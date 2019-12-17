Под Кузнецком в ДТП с участием фуры погиб водитель «ВАЗа» Происшествия

Кузнецк, 17 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-111730», погиб в результате ДТП с участием фуры «Volvo» в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что в понедельник, 16 декабря, в 16.30 на 771 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-111730» и грузовика «Volvo FH 480». Водитель легковой машины от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что двое пассажиров «ВАЗа» — женщина 1995 года рождения и мальчик 2016 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.