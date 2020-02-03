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Воду для тушения пожара в Кижеватово пришлось возить с трассы

10:25 | 03.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Подвоз воды с федеральной трассы М5 «Урал» до села Кижеватово Пензенской области пришлось организовать пожарным, прибывшим на вызов на улицу Овражную, где огонь охватил баню, пристрой и срубовой дом площадью 150 кв. метров, после того, как она закончилась в спецтехнике. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Воду для тушения пожара в Кижеватово пришлось возить с трассы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о возгорании поступил в минувшее воскресенье, 2 февраля, в 20.50.

«На территории Кижеватово пожарные гидранты были без воды, подъезд к пожарному водоему завален ветками. Пожарные подразделения организовали подвоз воды с трассы М5 «Урал» за 1,5 км от места происшествия», — сказала собеседница агентства.

Анна Шупилова уточнила, что в результате пожара частично обрушилась кровля дома, пристрой и баня выгорели изнутри.

«Для тушения привлекались пять единиц техники и 17 человек личного состава», — отметила она.

Представитель МЧС добавила, что по факту пожара организована проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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