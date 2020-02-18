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На трассе «Тамбов — Пенза» погиб водитель «ГАЗели»

10:17 | 18.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина 1984 года рождения, управлявший грузовой «ГАЗелью», погиб в результате ДТП на трассе «Тамбов — Пенза». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На трассе «Тамбов — Пенза» погиб водитель «ГАЗели». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в понедельник, 17 февраля, в 15.37 произошло столкновение автомобиля «Mercedes Benz Axor 1840 LS» с полуприцепом «Krone» под управлением мужчины 1967 года рождения и автомашины «ГАЗ-3302», за рулем которой находился водитель 1984 года рождения. В результате происшествия водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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