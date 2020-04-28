В Пензе автомобилист набросился на мужчину, сделавшему ему замечание Происшествия

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Автомобилист набросился на мужчину в одном из дворов Пензы после того, как тот сделал водителю замечание по поводу его стиля вождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили встретившую их женщину. Со слов гражданки, она беседовала с товарищем возле дома, когда во двор многоэтажки на большой скорости въехал неизвестный автомобиль, ее знакомый сделал замечание гражданину, управлявшему транспортным средством, однако тот отреагировал неадекватно. Из-за этого произошел словесный конфликт, в результате которого водитель нанес мужчине несколько ударов предметом, похожим на металлическую трубу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый в причинении телесных повреждений был задержан на месте происшествия.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД России по городу Пензе», — сказали в управлении Росгвардии.