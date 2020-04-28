EN
21:37:46 Вторник, 28 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе автомобилист набросился на мужчину, сделавшему ему замечание

10:27 | 28.04.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Автомобилист набросился на мужчину в одном из дворов Пензы после того, как тот сделал водителю замечание по поводу его стиля вождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе автомобилист набросился на мужчину, сделавшему ему замечание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили встретившую их женщину. Со слов гражданки, она беседовала с товарищем возле дома, когда во двор многоэтажки на большой скорости въехал неизвестный автомобиль, ее знакомый сделал замечание гражданину, управлявшему транспортным средством, однако тот отреагировал неадекватно. Из-за этого произошел словесный конфликт, в результате которого водитель нанес мужчине несколько ударов предметом, похожим на металлическую трубу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый в причинении телесных повреждений был задержан на месте происшествия.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД России по городу Пензе», — сказали в управлении Росгвардии.

Новости партнеров
Читайте также
Завершен первый этап строительства насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково В Пензенской области около 5 тыс. студентов колледжей получат продуктовые наборы
Седьмому умершему в Пензенской области пациенту с коронавирусом было 86 лет Жительница Пензы сняла со счета 1,9 млн. рублей и перечислила неизвестному
В Пензенской области выросло число абонентов «Ростелекома», управляющих услугами онлайн Число районов Пензенской области с подтвержденными случаями коронавируса выросло до 25
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement