В Пензе организована проверка по факту падения столба на электромонтеров Происшествия

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту падения столба на улице Осоавиахимовской в Пензе на двоих электромонтеров, один из которых получил смертельные травмы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в ночное время 21 июля четверо электромонтеров одной из коммерческих организаций Пензы прибыли на улицу Осоавиахимовскую для ремонта опоры контактной троллейбусной сети, которая ранее была повреждена в результате ДТП. В момент производства работ двое электромонтеров были травмированы поврежденной опорой. Они были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина 1969 года рождения скончался. Мужчине 1960 года рождения оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.