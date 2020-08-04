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Пожар уничтожил дом у набережной в Пензе

09:02 | 04.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Пожар, произошедший накануне вечером, уничтожил нежилой деревянный дом №7 на улице Максима Горького в Пензе.

Пожар уничтожил дом у набережной в Пензе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в тушении горящего у набережной реки Суры дома были задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

«Проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 мая 2018 года было подписано постановление администрации Пензы №770/1, согласно которому планировалось изъять для муниципальных нужд частный жилой дом №7 на улице Максима Горького в Пензе и земельный участок по данному адресу в целях реконструкции водопровода в районе набережной реки Суры.

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