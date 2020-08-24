В Пензенской области в результате ДТП металлический столб упал на ребенка Происшествия

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Наровчатском районе Пензенской области, в результате которого металлический столб упал на ребенка.

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«По предварительным данным, 23 августа в 19.39 на внутридворовой территории вблизи дома №1А на улице Центральной в селе Большое Кирдяшево водитель автомобиля «Mazda 3» – женщина 1993 года рождения допустила наезд на металлический столб, после чего произошло его падение на пешехода – девочку 2007 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что пострадавшая была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.