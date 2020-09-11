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Под Сердобском водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП

11:44 | 11.09.2020 | Происшествия

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Сердобск, 11 сентября 2020. PenzaNews. Водитель автомобиля, допустивший наезд на женщину-пешехода 1941 года рождения на улице Центральной в поселке Школьный Сердобского района Пензенской области, скрылся с места ДТП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России.

Под Сердобском водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП, произошедшего 10 сентября, организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры к установлению личности водителя для выяснения обстоятельств случившегося, а также привлечения его к предусмотренной законом ответственности», — пояснили в отделе пропаганды.

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