Пожар в ресторане «Засека», предположительно, возник на кухне — МЧС Происшествия

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Пожар в здании ресторана «Засека» в Пензе, предположительно, возник на кухне, расположенной на цокольном этаже. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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«Взять если временные параметры, то в 19.00 один из представителей обслуживающего персонала выходил во двор для того, чтобы покурить, и обратил внимание на вентиляционную шахту, которая находилась в непосредственной близости к служебному выходу. Оттуда шел черный дым. Он подумал, что [...] готовят на открытом огне пищу», — сказал Сергей Козлов в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 7 октября.

По его словам, в 19.20 в здании ресторана сработали автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией людей при пожаре.

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«Обслуживающий персонал, [надо] отдать должное, абсолютно правильно поступил. Дали команду всем выйти оттуда. [...] Было эвакуировано — и обслуживающего персонала, и гостей ресторана — 47 человек. И в тот момент пока все вышли, [...] была такая картина, что по всей площади горела кровля ресторана «Засека», — сказал Сергей Козлов.

Он отметил, что первое сообщение о пожаре поступило в подразделение МЧС лишь в 19.38.

«Я скажу так, что деревянный дом, если его не тушить, горит ровно 15 минут», — подчеркнул он, акцентировав внимание на промежуток в 38 минут между тем, как работник заведения заметил первый тревожный сигнал, и временем вызова пожарных.

Сергей Козлов добавил, что истинную причину случившегося только предстоит установить.

«Одна из предполагаемых причин, [...] может быть, несколько версий, но что-то связано с вентиляционной вот этой вот системой», — сказал начальник ГУ МЧС.