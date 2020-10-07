Для тушения пожара в «Засеке» использовали воду из пруда поблизости Происшествия

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Забор воды для тушения пожара в ресторане «Засека» в Пензе осуществлялся из пруда поблизости, до которого было проложено две магистральные линии. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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По его словам, на момент прибытия первого пожарного подразделения на место происшествия здание ресторана было полностью охвачено огнем.

«Если общая площадь составляет 800 кв. метров, то горело примерно где-то 600 кв. метров открытым огнем», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 7 октября.

Сергей Козлов добавил, что при тушении возникли трудности с обеспечением водоснабжения.

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«Тот пожарный гидрант, который располагается на территории ресторана «Засека», тупиковый. Он в должной мере, конечно, не обеспечил бы тот расход воды на тушение пожара, который был необходим, поэтому было принято решение с точки зрения тактики тушения: это установка автомобилей на водоисточник, который располагался внизу, пруд в районе 300 метров от ресторана «Засека», прокладка двух магистральных линий и создание двух участков тушения пожара», — пояснил начальник ГУ МЧС.

Он особо отметил, что все подразделения и службы прибыли на место пожара своевременно и оперативно провели предусмотренные в таких случаях мероприятия, в том числе по обесточиванию электрооборудования.

Сергей Козлов уточнил, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы 24 единицы техники и 53 человека личного состава.