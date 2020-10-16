В Пензе по делу о падении машины в яму с горячей водой утверждено обвинительное заключение Происшествия

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту падения автомобиля «Lada Largus» в яму с горячей водой на улице Аустрина в Пензе, в результате чего погибли два человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», обвиняется 59-летний житель Пензы.

«По версии следствия, мужчина, занимавший с 2015 года должность начальника службы эксплуатации тепловых сетей АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», не исполнил возложенные на него обязанности по надлежащему техническому обслуживанию участка трубопровода от ТК-1703б до ТК-1704, не организовал проведение гидравлических испытаний тепломагистрали, включающей этот участок, при этом подписал акт от 19 июля 2019 года с заведомо ложными сведениями об их проведении», — сказала собеседница агентства.

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По ее словам, в результате уменьшения первоначальной толщины стенки трубопровода и сквозной коррозии 19 ноября 2019 года около дома №35А на улице Аустрина образовалось повреждение с утечкой горячей воды, что привело к полному размытию грунта и обвалу асфальтового покрытия.

«Коммунальная авария повлекла опрокидывание в образовавшуюся яму проезжавшего автомобиля «Lada Largus», получение его 49-летним водителем и 53-летним пассажиром термических ожогов 100% поверхности тела и их гибель на месте от механической асфиксии», — напомнила она.

Светлана Артамонова отметила, что обвиняемый, который по-прежнему работает в данной компании, но занимает другую должность, свою вину в совершении преступления не признал.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Пензы», — пояснила старший помощник прокурора.