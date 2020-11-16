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В Пензе мужчина пустил в ход бензопилу, пытаясь попасть в квартиру экс-супруги

09:59 | 16.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. 53-летний мужчина пытался попасть в квартиру бывшей супруги в Пензе, используя бензопилу.

В Пензе мужчина пустил в ход бензопилу, пытаясь попасть в квартиру экс-супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина заперла дверь и попросила его уйти. Гражданин не отреагировал на просьбы, а, наоборот, решил распилить дверь», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что тогда бывшая жена, которая находилась в квартире вместе со своей матерью, обратилась в правоохранительные органы, после чего на место был направлен экипаж вневедомственной охраны.

«Бойцы Росгвардии задержали злоумышленника. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что, по словам гражданина, он хотел извиниться перед бывшей женой.

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