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В Лунинском районе два человека отравились угарным газом

09:50 | 23.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Два человека отравились угарным газом в Лунинском районе Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

В Лунинском районе два человека отравились угарным газом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя информацию о том, что мужчины, которые погибли в доме, куда один из них за несколько дней до этого переехал от матери, а второй пришел в гости, вели асоциальный образ жизни, Иван Белозерцев упрекнул местную власть в бездействии.

«Не занимаетесь должным образом, поэтому и проблемы. Сидите в кабинетах», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что каждый человек должен нести ответственность за свою безопасность, однако есть категория граждан, «с которой надо активно и агрессивно работать».

«В тех районах, где главы [...] работают, там есть результат, там люди не погибают. Даже те, которые ведут асоциальный образ жизни», — добавил Иван Белозерцев.

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