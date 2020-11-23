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ДТП в Каменском районе унесло жизнь человека

11:44 | 23.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. ДТП в Каменском районе Пензенской области унесло жизнь человека. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

ДТП в Каменском районе унесло жизнь человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На дороге в Каменском районе «Нива» столкнулась с «КамАЗом», погиб человек. Куда несся?» — отметил он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

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В продолжение темы дорожно-транспортного травматизма Иван Белозерцев обратил внимание на то, что «пьяных много за рулем».

«В вечернее время приезжают в кафе, в рестораны на машинах, [...] проводятся какие-то мероприятия, в нетрезвом состоянии садятся за руль, сами погибают и пассажиров, которых везут, тоже на тот свет отправляют», — сказал он.

Губернатор потребовал активизировать работу по профилактике «пьяных» ДТП, в том числе наладив взаимодействие с представителями увеселительных заведений, которые, по его словам, зачастую располагают информацией о том, кто из гостей прибыл на личном транспорте и, несмотря на это, употребляет спиртное.

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