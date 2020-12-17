Прокуратура оценит профилактическую работу с подростками после инцидента у Вечного огня Происшествия

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры оценят качество проводимой с подростками профилактической работы после публикации в интернете видеозаписи инцидента у Вечного огня в Пензе, где две несовершеннолетние девушки грели руки, ноги и другие части тела, используя при этом нецензурную лексику.

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«После установления личности автора видеоролика по поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 13- и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести. Прокурор района выехал в образовательные организации, где учатся подростки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.