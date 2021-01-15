Материал проверки МЧС по факту осеннего пожара в здании «Дома книголюба» передан в МВД Происшествия

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Материал проверки, проведенной сотрудниками МЧС по факту произошедшего 5 октября 2020 года пожара в двухэтажном административном здании на улице Куйбышева в Пензе, на первом этаже которого находится ресторан «Дом книголюба», передан в МВД. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

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«Наиболее вероятной причиной пожара послужило воспламенение строительных конструкций южной стены лестничной площадки от внесенного на них мощного источника открытого пламени, наружная стена дома. То есть занесение источника огня, грубо говоря, поджог», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в пятницу, 15 января.

Дмитрий Закаткин напомнил, что 9 января 2021 года по этому же адресу вновь произошел пожар, причем, как и первый, сигнал о котором поступил в 1.34, он случился ночью — в 3.11.

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«Дознавателем вынесено постановление о назначении пожарно-технической экспертизы», — пояснил он, добавив, что в качестве наиболее вероятной причины происшествия также рассматривается поджог.

Замначальника ГУ МЧС России по региону уточнил, что камеры видеонаблюдения, размещенные на соседних зданиях, не захватывают эту территорию.

«Мы рекомендовали владельцам и после первого, и после второго пожара установить данные устройства для обеспечения безопасности строений и предотвращения подобных фактов», — подчеркнул Дмитрий Закаткин.

Он отметил, что, по имеющимся сведениям, ресторан «Дом книголюба» с октября 2020 года не функционирует, а на втором этаже здания работают три арендатора, которые не оказывают услуги в сфере общепита.

«По словам представителя собственника, данное строение не застраховано», — сказал заместитель руководителя управления.