Стало известно о гибели мужчины при разборе здания ТЦ «Велес» в Пензе Происшествия

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Мужчина погиб в результате падения с высоты при разборе здания торгового центра «Велес» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра.

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В нем уточняется, что трагедия произошла в минувшую пятницу.

«19 марта 2021 года по сообщению, поступившему от оперативного дежурного отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе, при разборе здания ТЦ «Велес» с высоты упал мужчина. Спасатели сняли тело погибшего с высоты и транспортировали его на землю, где передали сотрудникам полиции», — сказано в тексте.

Торговый центр «Велес» на Западной поляне Пензы прекратил работу в конце ноября 2020 года. Здание было закрыто для последующего сноса.

По информации пресс-службы строительной группы «Рисан», на месте «Велеса» планируется построить новый дом, не входящий в состав существующих жилых комплексов.