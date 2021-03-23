EN
16:46:28 Вторник, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стало известно о гибели мужчины при разборе здания ТЦ «Велес» в Пензе

11:06 | 23.03.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Мужчина погиб в результате падения с высоты при разборе здания торгового центра «Велес» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра.

Стало известно о гибели мужчины при разборе здания ТЦ «Велес» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что трагедия произошла в минувшую пятницу.

«19 марта 2021 года по сообщению, поступившему от оперативного дежурного отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе, при разборе здания ТЦ «Велес» с высоты упал мужчина. Спасатели сняли тело погибшего с высоты и транспортировали его на землю, где передали сотрудникам полиции», — сказано в тексте.

Торговый центр «Велес» на Западной поляне Пензы прекратил работу в конце ноября 2020 года. Здание было закрыто для последующего сноса.

По информации пресс-службы строительной группы «Рисан», на месте «Велеса» планируется построить новый дом, не входящий в состав существующих жилых комплексов.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка обвиняется в незаконной организации азартных игр В Пензе до конца марта намечено ввести в эксплуатацию ЖК «Тернопольский» — вице-мэр
В Пензе более 60 пациентов психбольницы получили прививку от коронавируса Строительство второй очереди ЖК «Райки» планируется завершить в июне 2021 года — вице-мэр
В Пензе по факту гибели мужчины при демонтаже здания возбуждено уголовное дело Мэр Пензы назвал ситуацию во дворах не самой комфортной для жителей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама