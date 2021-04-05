В Пензе обезвредили мужчину, который заперся в котельной и открыл газовый вентиль Происшествия

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии обезвредили 69-летнего мужчину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заперся в котельной частного дома на улице Марата в Пензе, открыл газовый вентиль и угрожал совершить противоправные действия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Жительница частного дома по улице Марата, встретившая правоохранителей, рассказала, что в течение нескольких дней ее бывший муж употреблял алкогольные напитки, а некоторое время назад он закрылся в котельной и открыл газовый вентиль», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что убедить мужчину добровольно выйти наружу не удалось, в связи с чем пришлось вскрыть дверь.

«Находившийся внутри гражданин попытался оказать сопротивление и набросился на стражей порядка с металлическим предметом в руках, но был задержан», — пояснили в управлении.

В Росгвардии уточнили, что для обследования помещения на место были вызваны сотрудники группы разминирования ОМОН и другие экстренные службы, а задержанный мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства.