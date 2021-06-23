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В ДТП в Сердобском районе погиб один человек, двое пострадали

11:36 | 23.06.2021 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием автомобиля «Rover 416» в Сердобском районе Пензенской области в ночь на среду, 23 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП в Сердобском районе погиб один человек, двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 23 июня 2021 года в 2.55 на улице Октябрьской, 22, села Куракино водитель автомобиля «Rover 416» – женщина 1991 года рождения допустила наезд на препятствие — забор — с последующим наездом на дерево. В результате происшествия пассажир автомобиля – мужчина 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель и еще один пассажир – мужчина 1983 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.

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