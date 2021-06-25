ДТП на трассе в Пензенской области унесло жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Мужчина 1966 года рождения погиб в результате ДТП с участием автомобилей «Mercedes-Benz» и «ВИС» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 25 июня в 5.25 на 495 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомобиля «Mercedes-Benz» под управлением мужчины 1977 года рождения и автомашины «ВИС», за рулем которой находился водитель 1966 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель автомашины «ВИС» от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.