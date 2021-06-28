В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на 5 этаже Происшествия

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Проверка по факту падения малолетней девочки из окна квартиры на 5 этаже организована в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По предварительным данным, днем 26 июня 2021 года, облокотившись на москитную сетку, 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по проспекту Строителей в городе Пензе. Пострадавшая госпитализирована в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительной информации, мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в управлении.