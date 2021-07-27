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По факту гибели рабочего при прокладке коммуникаций в Пензе организована проверка

09:10 | 27.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту гибели рабочего при прокладке коммуникаций на улице Перспективной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели рабочего при прокладке коммуникаций в Пензе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 июля при производстве работ по прокладке коммуникаций на улице Перспективной в городе Пензе произошел обвал грунта и фрагмента бетонной трубы на находившегося в траншее работника общества с ограниченной ответственностью. Мужчина 1971 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В следственном управлении пояснили, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

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