Стали известны подробности инцидента в Нижнем Ломове, где пострадал подросток Происшествия

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области обнародовала некоторые подробности инцидента на производстве в городе Нижнем Ломове, где пострадал подросток.

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«По данным следствия, на протяжении нескольких дней 16-летний стажер выполнял трудовые обязанности в обществе с ограниченной ответственностью «Биопром», занимающемся переработкой древесины, в том числе производством древесного наполнителя (гранул) для ухода за животными. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 9 августа 2021 года при осуществлении работ произошло возгорание фильтра оборудования и взвеси в воздухе, в результате чего на несовершеннолетнем загорелась одежда, которая тут же была потушена. Подросток получил ожог спины, по предварительным данным, квалифицирующийся как легкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем добавляется, что пострадавший находится в одной из больниц Пензы.

«Угрозы его жизни и здоровью не имеется», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда на производстве.

«По инициативе следственных органов для проведения осмотра оборудования предприятия и установления причины возгорания привлечены специалисты Ростехнадзора и государственной инспекции труда в Пензенской области. Кроме того, в рамках доследственной проверки будут исследованы обеспечение безопасности производства в данной организации, а также соблюдение требований законодательства в части привлечения несовершеннолетнего к выполнению данного вида работ», — сказано в пресс-релизе.