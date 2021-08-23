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Двое мальчиков, пропавших из реабилитационного центра под Пензой, пока не найдены

11:22 | 23.08.2021 | Происшествия

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Местонахождение двоих пропавших без вести мальчиков в возрасте 14 и 13 лет, которые 18 августа покинули пензенский областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов, пока не установлено. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России в понедельник, 23 августа.

Двое мальчиков, пропавших из реабилитационного центра под Пензой, пока не найдены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что один из мальчиков родился 28 декабря 2006 года, на вид ему 14 лет, рост — 150–153 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длины с длинной челкой на правую сторону; был одет в темную одежду — рубашку, спортивные шорты и ботинки.

В сообщении добавляется, что второй пропавший ребенок родился 7 марта 2008 года, на вид ему 13 лет, рост — 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие; был одет в спортивную кофту и шорты черного цвета, а также темные ботинки.

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