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В Пензенской области во время купального сезона 2021 года утонули 25 человек

10:04 | 03.09.2021 | Происшествия

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. 25 человек, в том числе двое детей, утонули в Пензенской области во время купального сезона 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области во время купального сезона 2021 года утонули 25 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спасено три человека», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что основными причинами гибели людей на воде стали купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил безопасного поведения, в том числе на рыбалке, а также оставление несовершеннолетних без присмотра взрослых.

«В преддверии купального сезона было проведено освидетельствование 38 пляжей, все они допущены к эксплуатации. На каждом официальном пляже дежурили обученные спасатели. [...] В связи с окончанием купального сезона в ближайшую неделю планируется закрытие действующих пляжей. С их территории будут убраны средства спасения, спасатели нести дежурство не будут», — сказано в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в связи с понижением температуры воздуха вода в водоемах начинает остывать, поэтому представители ГУ МЧС России по Пензенской области призывают граждан отказаться от купания и не подвергать свою жизнь опасности.

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