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После гибели женщины в ДТП с машиной скорой помощи в Пензе возбуждено уголовное дело

11:16 | 19.10.2021 | Происшествия

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту гибели 67-летней женщины в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

После гибели женщины в ДТП с машиной скорой помощи в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 18 октября 2021 года на перекрестке улиц Ростовской и Терновского в городе Пензе произошло столкновение автомашины скорой медицинской помощи и [автомобиля] «Lada Granta», в результате чего машина скорой помощи опрокинулась на бок. Женщина 1954 года рождения, которую перевозили в специализированном транспортном средстве, скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП», — отмечается в тексте.

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