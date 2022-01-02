Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух женщин при пожаре в Каменском районе Происшествия

Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти двух женщин при пожаре, который произошел в жилом доме на улице Ленина в селе Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области 2 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что тела хозяйки дома и ее сестры были обнаружены в спальных комнатах после ликвидации пожара, о возникновении которого в подразделение МЧС сообщили соседи.

«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Точная причина будет установлена в ходе доследственной проверки», — сказано в тексте.