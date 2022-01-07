Конструкции дома в Пензе, где произошел хлопок газа, предварительно, не пострадали — губернатор Происшествия

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Конструкции многоквартирного дома на улице Мира в Пензе, где в результате хлопка газа с последующим возгоранием погибли два человека, по предварительным данным, не пострадали. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«[...] Обследование дома проведут сотрудники ГЖИ [Госжилстройтехинспекции] совместно с администрацией [города Пензы] и управляющей компанией. По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Мельниченко лично посетил место происшествия, чтобы скоординировать работу оперативного штаба.

Он поручил создать для жильцов квартир пострадавшего подъезда эвакуационный пункт на базе гимназии №53.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Прокуратура региона начала проверку.