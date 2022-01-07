Мельниченко поручил создать эвакопункт для жильцов дома в Пензе, где произошел хлопок газа Происшествия

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил создать для жильцов многоквартирного дома в Пензе, где произошел хлопок газа, в результате которого погибли два человека, эвакуационный пункт на базе гимназии №53. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

По словам Олега Мельниченко, который лично посетил место происшествия, сотрудники Госжилстройтехинспекции, работники управляющей компании, а также представители администрации Пензы должны провести комплексное обследование дома и задокументировать информацию.

«До окончания этой работы все аварийные службы продолжат нести дежурство на месте ЧС. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших граждан», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 6 января поступила информация о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Мира в Пензе.

По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси. На месте были обнаружены двое погибших.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Прокуратура региона начала проверку.