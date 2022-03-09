Сотрудники Росгвардии в Кузнецке задержали пьяного водителя, лишенного прав Происшествия

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Кузнецке Пензенской области 21-летнего гражданина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2114» в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, находясь на маршруте патрулирования, стражи порядка обратили внимание на автомобиль, который грубо нарушал ПДД — совершал резкие перестроения и выезжал на полосу встречного движения.

Правонарушитель был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку.

В ходе проверки было установлено, что владелец автомашины ранее уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав.