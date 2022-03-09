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Пострадавшие при ЧП на заводе в Пензе находятся в состоянии средней тяжести — Минздрав

12:27 | 09.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Врачи оценивают состояние восьми пострадавших при разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Пострадавшие при ЧП на заводе в Пензе находятся в состоянии средней тяжести — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным на 11.00, госпитализированы восемь человек, состояние — средней степени тяжести», — сказала собеседница агентства.

Ранее старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова сообщила ИА «PenzaNews», что один из восьми пострадавших в результате ЧП на предприятии в Пензе находится в тяжелом состоянии.

Она также уточнила, что погибших двое.

До этого сообщалось о том, что погибли три человека, семеро пострадали.

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