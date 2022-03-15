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Две косули стали жертвами браконьеров в Пензенской области

10:32 | 15.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Браконьеры убили двух самок косули в Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Две косули стали жертвами браконьеров в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что вопиющий факт браконьерства — незаконная добыча двух самок косули с применением снегоходной техники — был выявлен накануне сотрудниками охотоуправления на границе Пензенской области и Мордовии при проведении мероприятий по охране животного мира.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тыс. рублей. По данному факту органами МВД проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела. Лица, причастные к данному преступлению, установлены», — говорится в пресс-релизе.

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