В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника дорожно-строительной организации Происшествия

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения травмы работником дорожно-строительной организации на территории Первомайского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 13 октября 2022 года на территории Первомайского района города Пензы дорожный рабочий общества с ограниченной ответственностью, находясь в траншее глубиной более 1,5 метра, выполнял работы по очистке газовой трубы от грунта. В результате обрушения земли с одной из сторон траншеи потерпевший 1967 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.