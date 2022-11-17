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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника дорожно-строительной организации

09:38 | 17.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения травмы работником дорожно-строительной организации на территории Первомайского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника дорожно-строительной организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 13 октября 2022 года на территории Первомайского района города Пензы дорожный рабочий общества с ограниченной ответственностью, находясь в траншее глубиной более 1,5 метра, выполнял работы по очистке газовой трубы от грунта. В результате обрушения земли с одной из сторон траншеи потерпевший 1967 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.

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