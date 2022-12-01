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В Малой Сердобе по факту смерти двоих человек при пожаре возбуждено уголовное дело

14:49 | 01.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели двоих человек при пожаре в селе Малая Сердоба Пензенской области для проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Малой Сердобе по факту смерти двоих человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 1 декабря 2022 года в доме по улице Колышлейской в Малой Сердобе произошел пожар. После ликвидации возгорания в доме обнаружена погибшей женщина 1992 года рождения. Ее супруг 1975 года рождения скончался в автомашине скорой медицинской помощи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате пожара пострадали двое детей: 12-летняя девочка и ее 7-летний брат, которые после случившегося были госпитализированы.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, с участием специалистов ГУ МЧС России по Пензенской области проводят осмотр дома, изымают предметы, имеющие значение для дела, допрашивают свидетелей. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели двух человек, причина пожара и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении.

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