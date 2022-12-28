В Мокшанском районе проезжавший мимо сотрудник Госавтоинспекции пришел на помощь водителю, попавшему в ДТП Происшествия

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудник Госавтоинспекции помог водителю кроссовера, который не мог самостоятельно выбраться из автомобиля после ДТП на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, столкнулись грузовик «Renault Premium» и «BMW X3».

«Проезжая мимо на личном автомобиле во внеслужебное время, инспектор дорожно-патрульной службы увидел случившееся, остановился и незамедлительно направился к автомобилю для оказания помощи. Автоинспектор помог водителю вытащить зажатую ногу и покинуть автомобиль. После этого полицейский передал пострадавшего медикам бригады скорой медицинской помощи. После осмотра мужчина был отпущен», — сказано в тексте.