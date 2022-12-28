11:32:52 Среда, 28 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мокшанском районе проезжавший мимо сотрудник Госавтоинспекции пришел на помощь водителю, попавшему в ДТП

10:13 | 28.12.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудник Госавтоинспекции помог водителю кроссовера, который не мог самостоятельно выбраться из автомобиля после ДТП на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

В Мокшанском районе проезжавший мимо сотрудник Госавтоинспекции пришел на помощь водителю, попавшему в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, столкнулись грузовик «Renault Premium» и «BMW X3».

«Проезжая мимо на личном автомобиле во внеслужебное время, инспектор дорожно-патрульной службы увидел случившееся, остановился и незамедлительно направился к автомобилю для оказания помощи. Автоинспектор помог водителю вытащить зажатую ногу и покинуть автомобиль. После этого полицейский передал пострадавшего медикам бригады скорой медицинской помощи. После осмотра мужчина был отпущен», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом Житель Титово проведет четыре месяца в колонии строгого режима за нарушение требований административного надзора
Житель Саратовской области осужден за хищение денег с банковской карты несовершеннолетней Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
Жительница Пензы, пытаясь заблокировать кредитную заявку в Саратове, перевела мошенникам 28 тыс. рублей Пензенец подозревается в совершении мошенничества в отношении жителя Приморского края
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама