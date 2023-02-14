В Городищенском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 12 февраля 2023 года около 24 часов в доме на улице Прогонной в селе Средняя Елюзань Городищенского района произошел пожар. В жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1945 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила от отравления угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг возгорания находился в месте расположения печи, оснащенной газовой горелкой», — сказано в пресс-релизе.