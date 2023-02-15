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В Пензе начата проверка по факту травмирования двух мужчин во время работ по копке траншеи

09:42 | 15.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования двух мужчин во время проведения работ по копке траншеи неподалеку от выезда на федеральную трассу М5 «Урал» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе начата проверка по факту травмирования двух мужчин во время работ по копке траншеи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 февраля 2023 года на территории Октябрьского района города Пензы недалеко от выезда на федеральную автодорогу М5 «Урал» при ведении работ по копке траншеи произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадали двое мужчин 1985 года рождения, осуществлявших данный вид работ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчины были доставлены в лечебное учреждение.

«Им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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