Обвиняемые по делу о гибели двух человек при разливе битума на предприятии в Пензе не признали вину — прокуратура Происшествия

Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и главный инженер компании, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», не признали вину. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, в период с 14 февраля по 9 марта 2022 года обвиняемые нарушили ряд требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, правил техники безопасности и охраны труда, что привело к обрушению 9 марта 2022 года наполненного битумом металлического резервуара, расположенного на улице Антонова города Пензы. В результате разлива горячего битума общей массой не менее 1,9 тонны на площади более 12,8 тыс. кв. метров пострадали 10 работников организации в возрасте от 22 лет до 61 года, двое из которых погибли, восемь — получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 31 млн. рублей двум юридическим лицам — предприятию, битум которого по договору хранился в разрушенном резервуаре, а также имуществу расположенной вблизи от места происшествия организации», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

«После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавляется в сообщении.