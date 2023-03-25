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Завершено расследование дела о гибели двух человек в результате разлива битума на предприятии в Пензе

12:24 | 25.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» после разлива битума на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе, в результате чего два человека погибли, еще восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Завершено расследование дела о гибели двух человек в результате разлива битума на предприятии в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в совершении преступления обвиняются генеральный директор и главный инженер «Энергоснабжающего предприятия».

«По данным следствия, генеральный директор акционерного общества не позднее 14 февраля 2022 года с целью получения материальной выгоды принял решение хранить на территории организации битум в двух мазутных резервуарах, заключив соответствующие договоры с двумя обществами с ограниченной ответственностью. При этом мазутные резервуары не были предназначены для хранения битума», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что не позднее 3 марта 2022 года операторы битумного хозяйства проинформировали своего начальника о повреждении сварного шва одного из мазутных резервуаров и просачивании из него битума.

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«Последний сообщил об этом главному инженеру акционерного общества, который в нарушение должностной инструкции не поставил в известность об обнаруженном повреждении генерального директора предприятия», — отмечается в тексте.

«В результате допущенных нарушений требований промышленной безопасности утром 9 марта 2022 года произошло разрушение мазутного резервуара путем полного раскрытия и обрушения стальной стенки с разливом 1,9 тыс. тонн битума. В момент происшествия вблизи емкости находились работники акционерного общества. Вследствие разлива битума погибли исполняющий обязанности начальника котельной – заместитель главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта, еще 8 работникам причинены термические ожоги и другие телесные повреждения различной степени тяжести. Двум юридическим лицам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 31 млн. рублей», — указано в сообщении.

В нем поясняется, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

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