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В Пензе вычислили подростков, повредивших остановочный павильон

10:01 | 18.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Личности пяти несовершеннолетних граждан, подозреваемых в повреждении остановочного павильона на улице Володарского в Пензе, установлены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе вычислили подростков, повредивших остановочный павильон

Фото: Penza-gorod.ru

«На днях в социальные сети попал фрагмент видео, на котором группа лиц извлекает из павильона стекло и разбивает его об асфальт. Инцидент произошел вечером 13 мая в районе «Дома Мейерхольда». На сегодняшний день личности, причастные к порче городского имущества, установлены. Это пять несовершеннолетних граждан», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что подростки опрошены сотрудниками полиции.

«По данному факту на их родителей составляются административные протоколы, сами нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, решается вопрос привлечения подростков к административной и уголовной ответственности, а также возмещения причиненного материального ущерба их законными представителями. Что касается текущего состояния остановочного павильона, 16 мая управлением жилищно-коммунального хозяйства была организована работа по восстановлению задней стенки конструкции», — поясняется в сообщении.

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