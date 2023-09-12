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В Колышлейском районе в ДТП пострадала женщина

11:47 | 12.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Женщина пострадала в результате столкновения автомобилей «Ford Focus» и «ВАЗ-21054», которое произошло на 27 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области в минувший понедельник, 11 сентября.

В Колышлейском районе в ДТП пострадала женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения, отечественной легковушкой управлял водитель 1953 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21054» – женщина 1959 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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