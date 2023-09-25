Реальный срок грозит жителю Лунинского района, который поджег дом, чтобы побудить родственников переехать в новое жилье Происшествия

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области 2005 года рождения, который поджег дом в надежде на переезд в новое жилье после получения страховой выплаты.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в момент пожара в здании никого не было, дом сгорел полностью, причиненный ущерб составил около 1 млн. рублей.

«Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По его словам, он был осведомлен о том, что его тетя застраховала дом. Именно поэтому молодой человек поджег свое жилище с целью получить страховое возмещение и побудить родственников переехать в новое жилье», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.