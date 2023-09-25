21:23:55 Понедельник, 25 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Реальный срок грозит жителю Лунинского района, который поджег дом, чтобы побудить родственников переехать в новое жилье

13:06 | 25.09.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области 2005 года рождения, который поджег дом в надежде на переезд в новое жилье после получения страховой выплаты.

Реальный срок грозит жителю Лунинского района, который поджег дом, чтобы побудить родственников переехать в новое жилье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в момент пожара в здании никого не было, дом сгорел полностью, причиненный ущерб составил около 1 млн. рублей.

«Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По его словам, он был осведомлен о том, что его тетя застраховала дом. Именно поэтому молодой человек поджег свое жилище с целью получить страховое возмещение и побудить родственников переехать в новое жилье», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также
В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 40 нетрезвых водителей В Сердобске подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты
В Сердобске водитель автомобиля «Kia Rio» сбил мужчину В Бессоновском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 2,2 га Андрей Вержбовский занял второе место в номинации «Радио и подкасты» конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама